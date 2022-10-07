Алина Загитова рассказала о постспортивной депрессии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова ответила на вопрос, была ли у неё постспортивная депрессия.
«Была ли у меня постспортивная депрессия? Да, конечно, как у любого, наверное, спортсмена, есть такая депрессия в какой-то степени. Но за счёт того, что у меня было много работы, я не успевала об этом думать. Только если вечером ложилась, все мысли были о том, как бы сделать прыжок, и были такие сны, где у меня что-то не получилось или я падала, и я просыпалась в какой-то истерике.
Но это было крайне редко. За счёт того, что у меня большая активность, много шоу, благотворительная деятельность, скучать не приходится», — сказала Загитова в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.
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