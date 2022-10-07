«Начинает колотиться сердце». Алина Загитова рассказала об общении с Ольгой Бузовой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова рассказала, как волновалась, общаясь с известной телеведущей Ольгой Бузовой.

«В будущем я вижу себя около спорта, естественно. Может быть, на телевидении, потому что у меня был такой опыт в «Ледниковом периоде».

Я безумно переживала, это абсолютно другое, нежели фигурное катание. Естественно, мы там выражаем себя не словами, а жестами, эмоциями. Мне надо было говорить с той же Ольгой Бузовой. Я думала, она меня съест. Я её не знала лично, поэтому мне было волнительно с ней встретиться. Также там были другие звёзды, и я знала, что они подмазаны на слово, могут как-то всковырнуть, что-то там сказать. Очень было сложно, я очень переживала.

Я чуть-чуть подготовилась, мне дали репетитора. Мы с ней начали говорит всякие разные скороговорки, разрабатывать рот. Чуть-чуть подготовилась и пошла на передачу. Это было очень сложно, а там же ещё с ухом надо говорить. Это тоже для меня что-то новое, и повторять за человеком, который в ухе сидит… Я там по сто раз спотыкалась, переговаривала.

Представляете, я стою около Ольги Бузовой. Я начинаю задавать ей вопросы. И тут я сказала какое-то слово… Даже не знаю, есть ли вообще такое. И она такая: «Подожди, чего?» Я такая: «Так, переговариваем». У меня начинает колотиться сердце. Она такая: «Алин, успокойся». Какая она крутая, что она поддерживает.

Наверное, телевидение для меня сложнее, потому что фигурное катание это уже мой дом, я уже его знаю, я уже сто раз проходила через всякие разные эмоции. Самое сложное — пробовать что-то новое, выходить из зоны комфорта», — сказала Загитова в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

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