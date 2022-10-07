Алина Загитова назвала двух спортсменок, с которыми дружит
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова рассказала, с кем из спортсменок дружит. Она назвала олимпийскую чемпионку 2016 года по художественной гимнастике Маргариту Мамун и чемпионку Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Анну Щербакову.
«С Ритой (Мамун. — Прим. «Чемпионата») мы хорошо сдружились. Когда я была на своей Олимпиаде, я тогда не пошла на закрытие, не пошла на хоккей, мы вместе пошли с ней на интервью в зоомагазин. Тогда был «супермимимишный» день.
С Аней Щербаковой хорошо общаюсь. А так есть очень много друзей в университете», — сказала Загитова в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.
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