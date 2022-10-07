Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова назвала двух спортсменок, с которыми дружит

Алина Загитова назвала двух спортсменок, с которыми дружит
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова рассказала, с кем из спортсменок дружит. Она назвала олимпийскую чемпионку 2016 года по художественной гимнастике Маргариту Мамун и чемпионку Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Анну Щербакову.

«С Ритой (Мамун. — Прим. «Чемпионата») мы хорошо сдружились. Когда я была на своей Олимпиаде, я тогда не пошла на закрытие, не пошла на хоккей, мы вместе пошли с ней на интервью в зоомагазин. Тогда был «супермимимишный» день.

С Аней Щербаковой хорошо общаюсь. А так есть очень много друзей в университете», — сказала Загитова в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

Новость по теме
Алина Загитова назвала свой вес на победной Олимпиаде-2018 и свой нынешний рост

Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022