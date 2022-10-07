Алина Загитова назвала трёх фигуристов, которые производят особое впечатление

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова рассказала, что олимпийские чемпионы Юдзуру Ханю, Нэйтан Чен и Алёна Савченко производят на неё особое впечатление.
«Кто из фигуристов производит особое впечатление? Безусловно, Юдзуру Ханю. Как говорят, бог фигурного катания. У него было столько травм, он выступал с этими травмами.
Нэйтан Чен, безусловно. Он прекрасный фигурист, делает невероятные вещи.
Алёна Савченко. Она очень много прошла с разными партнёрами, она не сдавалась. Всё равно, когда партнёр есть, к нему надо притереться. У неё это получалось, и она в конце выиграла наконец-таки олимпийскую медаль.
Нравится ли кто-то из девочек нашей сборной? У нас очень много спортсменов, которые заслуживают уважения и, безусловно, потрясающие девочки с невероятной энергией и целеустремлённостью. Они делают нереальные вещи, о которых два года назад никто бы даже не мог подумать. Одну выделить я не могу», — сказала Загитова в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.
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