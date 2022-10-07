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Ученица Этери Тутберидзе выиграла мемориал Панина-Коломенкина среди юниорок

Ученица Этери Тутберидзе выиграла мемориал Панина-Коломенкина среди юниорок
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Ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова одержала победу в соревнованиях юниорок на Мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге. Двоеглазова была только четвёртой после короткой программы, но успешный прокат произвольной помог ей отодвинуть на вторую строчку лидировавшую Агату Петрову. Бронзовым призёром стала Варвара Кравчина. Отметим также, что с 18-го места на итоговое шестое поднялась Надежда Понтелеенко.

Двоеглазова в произвольной программе чисто исполнила четверной лутц и допустила ошибку в четверном тулупе.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Юниорки

1. Алиса Двоеглазова (Москва, «Хрустальный») – 215,62.
2. Агата Петрова (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 212,70.
3. Варвара Кравчина (Москва, ЦСКА) – 204,70.
4. Мария Гордеева (Москва, ЦСКА) — 200,82.
5. Таисия Щербинина (Пермский край, «Орлёнок») – 196,06.
6. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») — 186,81.

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