Илья Малинин заявил в произвольную программу на Japan Open семь четверных прыжков

Чемпион мира среди юниоров американец Илья Малинин подтвердил, что планирует исполнить в произвольной программе на Japan Open семь четверных прыжков. Малинин сделал репост сторис от инсайдера в своих соцсетях.

В заявке 17-летнего фигуриста четверной аксель, четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер и каскады четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, четверной тулуп – тройной аксель, четверной сальхов – тройной тулуп.

Фото: Соцсети Ильи Малинина

Коммерческий командный турнир Japan Open пройдёт 8 октября в Сайтаме. Малинин будет выступать за команду Северной Америки вместе с Джейсоном Брауном, Мэрайей Белл и Мираи Нагасу. Противостоять американцам будут команды Японии и Европы.

Малинин – первый и пока единственный в мире исполнитель четверного акселя.