Алиса Двоеглазова заявила, что равняется на Анну Щербакову

Ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова прокомментировала победу в соревнованиях юниорок на Мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге.

В произвольной программе Двоеглазова чисто исполнила четверной лутц и допустила ошибку в четверном тулупе.

«Довольна прокатом, но всегда есть над чем работать. Будем работать над связками, четверными, ещё усложнять программу. Старалась передать образ. Программу ставили Этери Георгиевна с Даниилом Марковичем. Как они делят обязанности? Даниил Маркович предлагает что-то, и тут уже зависит от Этери Георгиевны. Если ей это нравится, то мы оставляем.



Какие ещё четвёртые планирую вставлять в программу? Вообще, учу все. Какой четверной больше нравится? Нужно любить все. Работаем сейчас над тройным акселем в короткую программу. Но вообще, хотелось бы выполнять чисто, чтоб бонусы получать. Сейчас вознаграждают, если делаешь три разных четверных, дают дополнительные баллы.



Хочется ли делать пять четверных? Конечно, всем хочется. Но не каждый может.



На кого равняюсь? На Анну Щербакову. Понравилось, как она на Олимпиаде передала эмоции: там она погрустила, там она улыбнулась. Очень интересно смотреть было», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.