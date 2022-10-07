Тренер Буцаева раскритиковала выступление Анисимова на Мемориале Панина-Коломенкина

Тренер Виктория Буцаева прокомментировала выступление Андрея Анисимова в короткой программе на Мемориал Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Анисимов занял 11-е место в короткой программе, не справившись с прыжками. Андрей упал с четверного риттбергера и тройного акселя, а при исполнении каскада из тройных лутца и тулупа допустил ошибку. За свой прокат он получил 69,40 балла. Оценка лидирующего Михаила Коляды – 106,32.

«Выступление оставляет желать лучшего. То, что было сегодня – это, конечно, совсем плохо. Что мы хотели получить от этого турнира? Соревновательную практику, чтобы на этапы Кубка, которые совсем скоро, ехать уже подготовленными в эмоциональном плане», — сказала Буцаева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.