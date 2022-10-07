Тренер Буцаева рассказала о восстановлении Яблокова после операции на колене

Тренер Виктория Буцаева рассказала о восстановлении после операции 19-летнего фигуриста Ильи Яблокова.

Яблоков — чемпион Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года, трёхкратный призер юниорского Гран-при, чемпион России среди юниоров 2022 года.



«Он вышел на лёд, потихоньку начинает прыгать, пока только тройные. Потихоньку накатываем программы, макеты без прыжков. Надеюсь, хватит времени, но загадывать не буду, потому что всё-таки колено – такая вещь… Чтобы на долгие годы продлить его карьеру, будем делать всё очень грамотно, по рекомендациям специалистов. Надеюсь, что хватит времени, чтобы, по крайней мере, с минимальным набором он выступил на двух этапах Кубка и отобрался на чемпионат России, там уже будем готовиться к самому чемпионату», — сказала Буцаева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.