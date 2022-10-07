Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева показала, как исполняет четверной тулуп на тренировке

Камила Валиева показала, как исполняет четверной тулуп на тренировке
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева опубликовала в своём телеграм-канале новое видео, сделанное на тренировке. Спортсменка показала, как исполняет четверной тулуп с поднятыми вверх руками. В активе Валиевой из элементов ультра-си также есть четверной сальхов и тройной аксель.

В сезоне-2021/2022 Валиева выиграла чемпионаты Европы и России, попутно переписав на себя все лучшие в мире оценки – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. На Олимпиаде в Пекине Камила помогла сборной России выиграть командный турнир. Однако в день награждения стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, сданном в декабре. Награждение было отложено до окончания расследования.

Валиевой правда дадут 4 года? Отвечаем на вопросы по главному допинговому делу Валиевой правда дадут 4 года? Отвечаем на вопросы по главному допинговому делу
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022