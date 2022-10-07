Камила Валиева показала, как исполняет четверной тулуп на тренировке

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева опубликовала в своём телеграм-канале новое видео, сделанное на тренировке. Спортсменка показала, как исполняет четверной тулуп с поднятыми вверх руками. В активе Валиевой из элементов ультра-си также есть четверной сальхов и тройной аксель.

В сезоне-2021/2022 Валиева выиграла чемпионаты Европы и России, попутно переписав на себя все лучшие в мире оценки – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. На Олимпиаде в Пекине Камила помогла сборной России выиграть командный турнир. Однако в день награждения стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, сданном в декабре. Награждение было отложено до окончания расследования.