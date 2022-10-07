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Владислав Дикиджи стал победителем Мемориала Панина-Коломенкина среди юниоров

Владислав Дикиджи стал победителем Мемориала Панина-Коломенкина среди юниоров
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Владислав Дикиджи, который занимается в школе «Звёздный лёд» у Олега Татаурова, стал победителем Мемориала Панина-Коломенкина в соревнованиях юниоров. Почти 10 баллов по сумме двух программ уступил ему Николай Угожаев из школы Тамары Москвиной. Третьим стал москвич Лев Лазарев из ЦСКА.

Дикиджи в произвольной программе прыгнул два четверных сальхова – сольно и в каскаде.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Юниоры

1. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») — 254,25.
2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург, школа Москвиной) — 244,36.
3. Лев Лазарев (Москва, ЦСКА) — 235,77.
4. Михаил Полянский (Санкт-Петербург, СШОР) – 234,63.
5. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург, СШОР) – 230,15.
6. Данил Федосимов (Санкт-Петербург, СШОР) – 223,41.

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