Владислав Дикиджи стал победителем Мемориала Панина-Коломенкина среди юниоров

Владислав Дикиджи, который занимается в школе «Звёздный лёд» у Олега Татаурова, стал победителем Мемориала Панина-Коломенкина в соревнованиях юниоров. Почти 10 баллов по сумме двух программ уступил ему Николай Угожаев из школы Тамары Москвиной. Третьим стал москвич Лев Лазарев из ЦСКА.

Дикиджи в произвольной программе прыгнул два четверных сальхова – сольно и в каскаде.



Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург

Юниоры

1. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») — 254,25.

2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург, школа Москвиной) — 244,36.

3. Лев Лазарев (Москва, ЦСКА) — 235,77.

4. Михаил Полянский (Санкт-Петербург, СШОР) – 234,63.

5. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург, СШОР) – 230,15.

6. Данил Федосимов (Санкт-Петербург, СШОР) – 223,41.