Владислав Дикиджи: первым элементом будет либо четверной риттбергер, либо лутц

Победитель Мемориала Панина-Коломенкина в соревнованиях юниоров Владислав Дикиджи, который тренируется в школе «Звёздный лёд» у Олега Татаурова, прокомментировал своё выступление.
В произвольной программе Дикиджи прыгнул два четверных сальхова – сольно и в каскаде.
«Доволен прокатом, если не считать первый сальхов. В степ-аут его сделал, переборщил с силами. Потом собрался и боролся за первое место, как мог. Конкуренция на этом турнире была хорошая. Все ребята способные, все мы делаем почти что одно и то же. Кто чисто катает, тот и выигрывает, как мой тренер говорит. Стартовать в начале сезона морально тяжело, но я уже участвовал в первых контрольных прокатах юниоров в Новогорске, во вторых тоже. Сейчас было полегче.
Что касается усложнений, первым элементом будет либо четверной риттбергер, либо лутц. Чуть попозже решим с тренером. Любимый прыжок? Сальхов (смеётся).
В произвольной использованы кусочки из саундтрека к фильму «Трон», также есть кусочек из музыки, которую использовали в проекте «Танцы на ТНТ», когда выступали команды. Присмотрелись с хореографом к этому варианту и взяли.
Планы? Важно будет хорошо выступить на этапах, отобраться на первенство России, затем — Финал Кубка, а дальше, как тренер скажет», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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