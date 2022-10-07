Бойкова и Козловский: рады вновь окунуться в атмосферу настоящего большого спорта

Чемпионы Европы – 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали победу в короткой программе на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
Для Бойковой и Козловского это было первое выступление перед зрителями в новом сезоне. Фигуристы не принимали участия в контрольных прокатах в Санкт-Петербурге и Москве из-за травмы партнёра.
Козловский: Как нам выступать в такое позднее время? Ой, я вообще люблю.
Бойкова: А я не люблю. Но круто, что пришло очень много народа.
Козловский: Мы видели в соцсетях, что одна из наших болельщиц приехала из Москвы, чтобы посмотреть на нас — это очень приятно. Мы рады быть здесь, рады вновь вернуться на соревнования, рады вновь окунуться в атмосферу настоящего большого спорта.
Бойкова: Всё равно когда ты катаешь программы на тренировках — это совсем не то. Например, в прошлую пятницу мы также катали прокат короткой: чисто по ощущениям, но по усталости это совсем не то. Здесь ты в три раза больше выкладываешься, у тебя даже элементы по-другому получаются. Это всё из-за того, что приходит очень много народа, чтобы тебя поддерживать, они дают тебе свою энергетику, и ты тоже стараешься выкладываться по-максимуму.
Как нам дебют короткой программы? Немножко тяжеловато, хотелось бы больше лёгкости в катании. Сегодня я была больше сконцентрирована именно на выполнении технической части, так как это всё-таки наш первый старт, и его надо катать чисто, чтобы от него уже дальше отталкиваться и нарабатывалась уверенность.
Козловский: Мы сделали максимум для того, чтобы выступить здесь на качественном уровне и, как мне кажется, нам это сегодня удалось.
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