Алина Загитова раскрыла секрет новой причёски

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова раскрыла секрет причёски, которая дополнила её образ во втором выпуске нового сезона телепроекта «Ледниковый период».

Показывая в соцсетях свой образ перед съёмками, Загитова напугала болельщиков пышной чёлкой, которая оказалась ненастоящей.

«Сейчас самый важный вопрос для всех: подстриглась я или нет? Всё хорошо, друзья, челка накладная», — говорит Загитова в видео, опубликованном в её телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Напомним, 20-летняя Загитова является одной из ведущих нового сезона телепроекта «Ледниковый период». Вместе с ней в этом качестве работают олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин и чемпионка Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова.