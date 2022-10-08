Хореограф группы Тутберидзе высказался о карьере Щербаковой на телевидении

Хореограф Алексей Железняков оценил дебют олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Анны Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода».

«Я считаю, что Аня – очень интеллектуальная девочка, у неё очень образованные родители, она сама очень образованная. Я думаю, что у неё вполне получится. Ей немножечко нужно сейчас влиться, набраться опыта. В общем, я уверен, что у девочки всё получится, с интеллектом у неё всё в порядке, голова хорошо работает.

Я рад за девочку. Помимо фигурного катания, ей же тоже надо строить свою карьеру, она взрослеет. Это замечательно, что её пригласили на такой грандиозный проект», — приводит слова Железнякова «РИА Новости Спорт».

Анна Щербакова дебютировала в шоу в компании с Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой.