Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елизавета Туктамышева упала на тройном акселе в ПП на мемориале Панина-Коломенкина

Елизавета Туктамышева упала на тройном акселе в ПП на мемориале Панина-Коломенкина
Комментарии

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не сумела чисто откатать произвольную программу на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Судьи оценили её выступление в 150,65 балла.

Туктамышева допустила падение на коронном для себя тройном акселе. Также в контент фигуристки вошли: связка тройной аксель – двойной тулуп (с первого прыжка выезд в тройку), тройной лутц, тройной флип, двойной аксель — ойлер — тройной сальхов, секвенция тройной лутц — двойной аксель, тройной риттбергер.

Отметим, что ошибки не помешали Туктамышевой выиграть соревнования.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Женщины. Итоги

1. Елизавета Туктамышева – 233,41 балла.
2. Ксения Гущина – 212,73.
3. Дарья Садкова – 211,70.
4. София Захарова – 193,76.
5. Мария Парамонова – 192,58.
6. Елизавета Куликова – 189,76.

Чиновники боятся популярности фигурки. Иначе зачем так ограничивать тренеров и атлетов? Чиновники боятся популярности фигурки. Иначе зачем так ограничивать тренеров и атлетов?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022