Елизавета Туктамышева упала на тройном акселе в ПП на мемориале Панина-Коломенкина

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не сумела чисто откатать произвольную программу на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Судьи оценили её выступление в 150,65 балла.

Туктамышева допустила падение на коронном для себя тройном акселе. Также в контент фигуристки вошли: связка тройной аксель – двойной тулуп (с первого прыжка выезд в тройку), тройной лутц, тройной флип, двойной аксель — ойлер — тройной сальхов, секвенция тройной лутц — двойной аксель, тройной риттбергер.

Отметим, что ошибки не помешали Туктамышевой выиграть соревнования.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург

Женщины. Итоги

1. Елизавета Туктамышева – 233,41 балла.

2. Ксения Гущина – 212,73.

3. Дарья Садкова – 211,70.

4. София Захарова – 193,76.

5. Мария Парамонова – 192,58.

6. Елизавета Куликова – 189,76.