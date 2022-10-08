Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как создавалась её новая произвольная программа.

«Музыку предложил Илья Авербух, мне она сразу запала в душу, а когда мы стали её уже отрабатывать, хореограф Елизавета Навиславская, с кем мы работали, предложила идею именно с такой женщиной катать. Мне понравилась эта идея, потому что она достаточно глубокая, и захотелось попробовать что-то новое именно в актёрском плане, актёрское мастерство прорабатывать. Для меня это такая интересная программа, надеюсь, она всем тоже понравится.

Как я входила в образ незрячей женщины? Я завязывала глаза и пыталась найти предметы, это помогает», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.