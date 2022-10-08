«Это был лёгкий старт». Туктамышева — о победе на мемориале Панина-Коломенкина
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Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала победу на мемориале Н.А. Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Данный старт стал первым всероссийским соревнованием в сезоне-2022/2023.
«Это был лёгкий старт, я не расценивала других девочек как прямых конкуренток, поэтому для меня было важно откататься здесь для себя хорошо», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Женщины. Итоги
1. Елизавета Туктамышева – 233,41 балла.
2. Ксения Гущина – 212,73.
3. Дарья Садкова – 211,70.
4. София Захарова – 193,76.
5. Мария Парамонова – 192,58.
6. Елизавета Куликова – 189,76.
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