Шахматистка Лагно: у Валиевой удивительная грация на льду. Ни у кого такого не видела

Вице-чемпионка мира по шахматам Екатерина Лагно рассказала, за кого из фигуристок болела на Олимпиаде в Пекине.

«Я болела за Камилу, потому что она очень красиво катается. Да, они все уникальные фигуристки, но у неё есть, в моём понимании, какая-то удивительная грация на льду. И больше я ни у кого такого не видела. Я могу пересматривать её программы, они меня успокаивают, я получаю от них наслаждение. Шикарная музыка, красивое катание, про великолепные прыжки я уже просто молчу.

Я не знаю, как они это делают, но у неё есть редкое умение передать созданный образ. Понятно, что Анна Щербакова абсолютно заслуженно стала олимпийской чемпионкой, но я почему-то болела за Камилу (с улыбкой)», — приводит слова Лагно «РИА Новости Спорт».