Даниелян — о ПП на мемориале Панина-Коломенкина: лучше, чем вчера, но всё равно плохо

Российский фигурист Артур Даниелян оценил свой прокат произвольной программы на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Как оценю выступление? Плохо. Лучше, чем вчера, потому что я хорошенько себя поругал. Да, это первый соревновательный старт, четверному неделя с новой техникой, плюс это внеплановое лежание дома полтора дня. Всё как-то вот так вот. Но поборолся.

Сальхов был лучше, чем вчера. Он был в степаут хотя бы. Всё равно не то, но по крайней мере я почувствовал его, какая-то уверенность образовалась. Дальше будем работать, составлять план подготовки к Гран-при.

Сегодня я немножко настроился по-другому, я был в другом настроении, я был не такой загруженный. Вчера я этим сальховом себя придавил, и вся программа насмарку пошла. А сегодня я решил, что сделаю — сделаю, не сделаю — значит, дальше должно быть всё так, чтобы люди забыли, что там с первым элементом что-то не так было. На одном сальхове далеко не уедешь, нужно всю остальную программу хорошо делать», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.