Артур Даниелян ответил, мотивирует ли его размер призовых на российских стартах
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Российский фигурист Артур Даниелян ответил, успел ли привыкнуть к Санкт-Петербургу и новой команде.
«Главное, я запомнил дорогу. Команда прекрасная, мне всё нравится. Я каждый день тренируюсь с таким ажиотажем! Меня даже приходится иногда успокаивать. Когда у меня что-то не получается, я очень злюсь. Мне говорят: «Успокойся». Я успокаиваюсь и делаю», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Также спортсмен оценил объявленные призовые на российских стартах в сезоне-2022/2023.
«Хорошая ли мотивация призовые? Хорошая. Но, ещё до того, как стало это известно, у меня мотивация через край лилась. Не знаю, откуда она, но это мне нравится. У меня уже принцип, что я должен показать то, что я делал», — признался Артур.
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