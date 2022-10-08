Даниил Самсонов прокомментировал своё выступление на мемориале Панина-Коломенкина

Российский фигурист Даниил Самсонов прокомментировал прокат произвольной программы на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Это не 100%, которые я могу. Пока что тяжеловато, конечно, под конец программы. Но накатываю каждый день на тренировках, становится уже лучше, если сравнивать с первым прокатом, который я делал вообще после перерыва. Как минимум на 30% вернулись. Ещё, конечно, есть над чем работать, дорожка может ещё мощнее быть, но не хватает до конца сил.

Рад, что получилось собраться на все элементы, отстоял, вчера всё-таки ещё шатало, поэтому каскад не смог сделать. Сегодня уже подпривык чуть-чуть, уже более уверенно себя чувствовал в прыжках. Очень рад, что сегодня получилось показать чистое катание.

Буду стараться потихоньку восстанавливать сложные элементы, не торопясь, чтобы сохранить своё здоровье, надеюсь, на целый сезон. И потихоньку с каждым соревнованием улучшаться и улучшаться. Уже начал восстанавливать сложные элементы, будем стараться их каждый день тренировать. Я думаю, что тройной аксель уже очень близко, скоро, может быть, начнём вставлять в программы. По поводу четверных прыжков: хочется сначала тройной аксель восстановить, чтобы в короткой программе я мог его делать, потому что это уже будет запас, на произвольную будет легче выходить. В течение сезона, конечно, буду стараться восстанавливать каждые прыжки, не только над любимыми буду работать — над всеми.

Мне нравятся лутц, флип и сальхов. Тулуп — вообще не мой прыжок, но всё равно надо выучить четверной, потому что многие спортсмены прыгают четверной тулуп и я не должен от них отставать.

Поддержка болельщиков, конечно, помогает. Спасибо большое, что подарки дарят, — это приятно. Их поддержка меня мотивирует в ответ им дать хорошее катание, чтобы они получили удовольствие от программ, от этого накала, мощности, от моего выступления», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.