Самсонов рассказал, как штаб Тутберидзе поддерживал его во время травмы
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Российский фигурист Даниил Самсонов высказался о поддержке штаба Этери Тутберидзе во время его восстановления.
«Меня поддерживали и тренерский штаб, и федерация, и родители. Я очень рад, что тренерский штаб после моей травмы продолжает верить в меня, поддерживать, работать со мной. Сейчас очень сильно тренеры стараются помочь мне, потому что видят, что у меня есть потенциал, верят в меня.
Даже сюда, приехав с Георгием, я хочу ему сказать большое спасибо, что он поддерживает меня, нашёл правильные слова, чтоб успокоить как-то перед выходом на первый старт после такого долгого перерыва. Как видите, в произвольной мне это помогло и я собрался», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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