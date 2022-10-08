Самсонов рассказал, как штаб Тутберидзе поддерживал его во время травмы

Российский фигурист Даниил Самсонов высказался о поддержке штаба Этери Тутберидзе во время его восстановления.



«Меня поддерживали и тренерский штаб, и федерация, и родители. Я очень рад, что тренерский штаб после моей травмы продолжает верить в меня, поддерживать, работать со мной. Сейчас очень сильно тренеры стараются помочь мне, потому что видят, что у меня есть потенциал, верят в меня.



Даже сюда, приехав с Георгием, я хочу ему сказать большое спасибо, что он поддерживает меня, нашёл правильные слова, чтоб успокоить как-то перед выходом на первый старт после такого долгого перерыва. Как видите, в произвольной мне это помогло и я собрался», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.