Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Самсонов рассказал, как штаб Тутберидзе поддерживал его во время травмы

Самсонов рассказал, как штаб Тутберидзе поддерживал его во время травмы
Комментарии

Российский фигурист Даниил Самсонов высказался о поддержке штаба Этери Тутберидзе во время его восстановления.

«Меня поддерживали и тренерский штаб, и федерация, и родители. Я очень рад, что тренерский штаб после моей травмы продолжает верить в меня, поддерживать, работать со мной. Сейчас очень сильно тренеры стараются помочь мне, потому что видят, что у меня есть потенциал, верят в меня.

Даже сюда, приехав с Георгием, я хочу ему сказать большое спасибо, что он поддерживает меня, нашёл правильные слова, чтоб успокоить как-то перед выходом на первый старт после такого долгого перерыва. Как видите, в произвольной мне это помогло и я собрался», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022