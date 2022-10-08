Забияко — о Касаткиной: она самое важное и лучшее, что есть в моей жизни

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Наталья Забияко рассказала, как относится к 11-й ракетке мира российской теннисистке Дарье Касаткиной.
«Отвечу на один вопрос. Не то что отвечу, а просто скажу по факту. Она – самое важное и лучшее, что есть в моей жизни», — сказала Забияко на своём YouTube-канале.
Забияко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр командного ЧМ-2019 (в паре с Александром Энбертом).
Касаткина — первая ракетка России, чемпионка шести турниров на уровне WTA. Её лучший результат на турнирах «Большого шлема» был достигнут в текущем сезоне, на «Ролан Гаррос» — 2022 Дарья дошла до полуфинала, где проиграла будущей чемпионке Иге Свёнтек из Польши.
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