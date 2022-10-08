Макар Игнатов прокомментировал третье место на мемориале Панина-Коломенкина

Российский фигурист Макар Игнатов прокомментировал третье место на мемориале Н.А. Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. В сумме он набрал 266,73 балла.

«Выступлением доволен не на 100%, потому что были помарки. Что случилось с риттбергером? Не знаю. Можно много разных предположений строить. На разминке сделал вчера и сегодня. Это спорт. Что сказал тренер? В целом то же самое, что и я. В чём-то доволен, в чём-то нет. Работаем дальше, как говорится.

Сколько четверных планирую на Гран-при? Думаю, примерно такой же контент и останется — четыре четверных. Надо этот контент довести до хорошего исполнения, чтобы он был стабилен от старта к старту», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.