«Не будем говорить о деньгах в приличном обществе». Коляда — о призовых

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист Михаил Коляда отказался оценить размер призовых на грядущих российских стартах.

Общий призовой фонд российского сезона в фигурном катании составит более 100 млн рублей. За победу на этапах серии Гран-при фигурист получит 500 тыс. рублей, за второе место — 300 тыс., за третье — 200 тыс. Первое место в финале Гран-при России оценивается в 1 млн рублей, второе — в 750 тыс., третье — в 500 тыс.

«Насколько важны призовые? Давайте не будем говорить о деньгах в приличном обществе», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.