Глеб Лутфуллин: надо дорабатывать конец программы, потому что под конец вообще сдох

Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал второе место на мемориале Н.А. Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
«Я первый раз пробовал четверной риттбергер, но упал, к сожалению. А так надо конец программы дорабатывать, поставить ещё два четверных и ещё чище делать, ну и, конечно, дорожку, вращения, потому что под конец вообще сдох.
Доволен ли первым стартом? Скажем так, неудовлетворительно, на три с половиной, потому что знаю, что могу ещё лучше.
Я соревнуюсь не с кем-то, а сам с собой. Мне себя надо преодолеть в первую очередь, а в принципе у соперников, естественно, опыт уже большой, они накатаны и катаются намного лучше. Но я думаю, что тоже не отстаю и набираю тоже обороты, и думаю, что с моим набором вполне возможно даже выиграть», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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