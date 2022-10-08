Глеб Лутфуллин: надо дорабатывать конец программы, потому что под конец вообще сдох

Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал второе место на мемориале Н.А. Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Я первый раз пробовал четверной риттбергер, но упал, к сожалению. А так надо конец программы дорабатывать, поставить ещё два четверных и ещё чище делать, ну и, конечно, дорожку, вращения, потому что под конец вообще сдох.

Доволен ли первым стартом? Скажем так, неудовлетворительно, на три с половиной, потому что знаю, что могу ещё лучше.

Я соревнуюсь не с кем-то, а сам с собой. Мне себя надо преодолеть в первую очередь, а в принципе у соперников, естественно, опыт уже большой, они накатаны и катаются намного лучше. Но я думаю, что тоже не отстаю и набираю тоже обороты, и думаю, что с моим набором вполне возможно даже выиграть», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.