Лутфуллин — о Туктамышевой: королева льда, что сказать?

Российский фигурист Глеб Лутфуллин высказался о победе чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. В сумме она набрала 233,41 балла.
«Да, посмотрел по Интернету. Королева льда, что сказать? Молодец», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Туктамышева и Лутфуллин – ученики Алексея Мишина. Сам Лутфуллин на данных соревнованиях занял второе место, уступив лишь Михаилу Коляде.
Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Мужчины. Итоги
1. Михаил Коляда – 298,49.
2. Глеб Лутфуллин – 272,38.
3. Макар Игнатов – 266,73.
4. Дмитрий Алиев – 251,89.
5. Андрей Мозалёв – 250,86.
6. Андрей Анисимов – 240,23…
9. Даниил Самсонов – 224,13…
11. Артур Даниелян – 203,22.
- 8 октября 2022
-
17:30
-
17:21
-
17:08
-
16:44
-
16:28
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:51
-
15:33
-
14:58
-
14:33
-
14:27
-
14:00
-
13:53
-
13:49
-
13:47
-
13:21
-
13:15
-
13:06
-
12:57
-
12:51
-
12:21
-
12:08
-
12:08
-
00:45
-
00:08
- 7 октября 2022
-
23:45
-
23:33
-
23:19
-
22:07
-
21:17
-
21:04
-
19:59