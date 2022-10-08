Лутфуллин — о Туктамышевой: королева льда, что сказать?

Российский фигурист Глеб Лутфуллин высказался о победе чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. В сумме она набрала 233,41 балла.

«Да, посмотрел по Интернету. Королева льда, что сказать? Молодец», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Туктамышева и Лутфуллин – ученики Алексея Мишина. Сам Лутфуллин на данных соревнованиях занял второе место, уступив лишь Михаилу Коляде.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург

Мужчины. Итоги

1. Михаил Коляда – 298,49.

2. Глеб Лутфуллин – 272,38.

3. Макар Игнатов – 266,73.

4. Дмитрий Алиев – 251,89.

5. Андрей Мозалёв – 250,86.

6. Андрей Анисимов – 240,23…

9. Даниил Самсонов – 224,13…

11. Артур Даниелян – 203,22.