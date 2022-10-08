Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лутфуллин — о Туктамышевой: королева льда, что сказать?

Лутфуллин — о Туктамышевой: королева льда, что сказать?
Комментарии

Российский фигурист Глеб Лутфуллин высказался о победе чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. В сумме она набрала 233,41 балла.

«Да, посмотрел по Интернету. Королева льда, что сказать? Молодец», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Туктамышева и Лутфуллин – ученики Алексея Мишина. Сам Лутфуллин на данных соревнованиях занял второе место, уступив лишь Михаилу Коляде.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Мужчины. Итоги

1. Михаил Коляда – 298,49.
2. Глеб Лутфуллин – 272,38.
3. Макар Игнатов – 266,73.
4. Дмитрий Алиев – 251,89.
5. Андрей Мозалёв – 250,86.
6. Андрей Анисимов – 240,23…
9. Даниил Самсонов – 224,13…
11. Артур Даниелян – 203,22.

«Императрица в полном смысле слова». Интервью с хореографом, открывшей «новую» Туктамышеву «Императрица в полном смысле слова». Интервью с хореографом, открывшей «новую» Туктамышеву
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022