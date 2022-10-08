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Тамара Москвина высказалась о Бойковой и Козловском

Тамара Москвина высказалась о Бойковой и Козловском
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала выступление чемпионов Европы – 2020 по фигурному катанию Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

«У Димы была травма, он уже восстановился, но просто ещё пара не успела наработать две программы. Они успешно вчера выступили с одной программой. Я довольна выступлением. К следующему старту они будут готовы», — передаёт слова Тамары Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский являются бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021), двукратными бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019, 2022), чемпионами России (2020), двукратными серебряными призёрами чемпионата России (2021, 2022), серебряными призёрами юниорского чемпионата мира (2017).

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