Трусова и Кондратюк нанесли символический удар по мячу перед матчем ЦСКА — «Динамо»

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова и победитель Игр в командном турнире Марк Кондратюк нанесли символический удар по мячу перед началом матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между ЦСКА и «Динамо». Первой мяча коснулась Трусова, сделавшая пас на Кондратюка.
Видео можно посмотреть на странице «Матч Премьер» в соцсети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
На 12-й минуте защитник ЦСКА Виллиан Роша открыл счёт в матче. На 44-й минуте Фёдор Смолов забил ответный мяч. Счёт в матче после первого тайма – 1:1.
Об отношениях Трусовой и Кондратюка стало известно после Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Фигуристы часто выкладывают совместные фото и проводят отдых вместе. Неделю назад Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской, у которой занимается Кондратюк.
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