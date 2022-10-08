ЦСКА: забег Трусовой и Кондратюка никак не связан с вопросами журналистов

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг ранее появившуюся информацию о том, что серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова и победитель Игр в командном турнире Марк Кондратюк сбежали от журналистов, чтобы не отвечать на вопросы о переходе Трусовой к тренеру Кондратюка.

Трусова и Кондратюк приехали на стадион, чтобы нанести символический удар по мячу перед началом матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между ЦСКА и «Динамо».

«Олимпийский забег Саши и Марка никак не связан с вопросами журналистов. Дело в том, что наши прославленные фигуристы заехали на стадион в 16:27 – за три минуты до начала матча и символического удара по мячу. Пришлось бежать – но успели! И получилось круто!» — написал Брейдо в своём телеграм-канале.