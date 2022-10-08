Коляда ответил, согласился ли бы он участвовать в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовый призёр чемпионата мира — 2018 российский фигурист Михаил Коляда рассказал, как отнёсся бы к предложению принять участие в телевизионном проекте Ильи Авербуха «Ледниковый период».

Авербух является постановщиком обеих программ Коляды в сезоне-2022/2023 – «Щелкунчик» и «Танго в сумасшедшем доме». Ранее Илья ставил для Михаила знаменитую программу «Белый ворон».

«Илья Авербух в «Ледниковый период» не приглашал. Но если бы позвали, я бы подумал», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Коляда выиграл соревнования на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, получив за две программы 298,49 балла.