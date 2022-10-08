Колесов: выучить четверной выброс — это достаточно перспективно в случае с Кадыровой

Фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов прокомментировали выступление на первых в их карьере совместных соревнованиях в парном катании. Ученики Тамары Москвиной заняли второе место на Мемориале Панина-Коломенкина, который проходил в Санкт-Петербурге.
Дуэт образовался только в межсезонье, ранее Кадырова и Колесов катались с другими партнёрами.
Кадырова: Как кататься вместе? Отлично. На тренировках получается уже всё, но во время старта всё равно это особенное ощущение — немного нервничаешь, учащается дыхание. Мы ещё только начинаем свой путь вместе, и я уверена, что всё будет.
Колесов: Выступление на этом турнире я бы оценил на троечку, потому что короткая была не очень, произвольная получше. Мы сделали прыжковый контент неплохо.
Кадырова: Какие цели? Мы не хотим давать громких заявлений, потому что мы ещё начинающая пара. Но, естественно, на этот сезон это будет стремление к стабильности, выступать от старта к старту с чистым контентом.
Было бы интересно попробовать четверные элементы? Конечно. Мы уже пробовали на лонже, но пока начало сезона, мы решили приостановить.
Колесов: Хочу добавить, что Яся прыгала четверной сальхов в одиночном катании, у неё отличная крутка, поэтому в принципе выучить четверной выброс — это достаточно перспективно в случае с Ясей. Она крутится как бешеная, поэтому постараемся.
Кадырова: Поэтому мне периодически тяжело восстанавливать себя с тройного выброса. Я думаю, четверной дастся даже полегче.
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