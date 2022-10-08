Тамара Москвина: хотели, чтобы у наших пар были разные программы — по стилю и по характеру

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала выступление своих спортивных пар на Мемориале Панина-Коломенкина, который проходил в Санкт-Петербурге.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов заняли второе место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступали только в короткой программе, которую выиграли.

«Я очень рада, что этот турнир становится всё популярнее, потому что Николай Панин очень много вкладывал в становление фигурного катания в нашей стране и мире, сделал очень многое не только для фигурного катания, но и для науки фигурного катания. Я не занимаюсь анализом количества зрителей в прошлом сезоне и в этом сезоне, при настоящих условиях количество зрителей или даже интерес прессы к этому турниру достаточно велик.

Наш коллектив тренеров доволен той работой, которая была проведена с парами и другими членами нашего клуба. И я думаю, вам тоже понравилось, как ребята катались, и зрители тоже это оценили. Мы хотели, чтобы у наших пар были разные программы, разного характера, разного стиля, под разную музыку и чтобы все публики были удовлетворены. Я знаю такую пословицу: «Кто любит попа, кто попадью, а кто попову дочку». Поэтому и музыка разная, и программы разные, и костюмы, и мне кажется, что задача, которую мы решаем — это доставить удовольствие публике, чтобы она приходила, смотрела, переживала, болела без температуры, поднимала настроение, отвлекалась от жизни за пределами. Мы эту задачу выполнили.

Эти соревнования ознаменовали начало сезона для спортсменов того уровня, с которым мы занимаемся, так что давайте следите, каждое соревнование будет новый старт, новые какие-то условия, возможности, результаты и так далее. Этим спорт и интересен», — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.