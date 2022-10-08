Тренер спортивных пар Тамара Москвина рассказала, работает ли она с одиночниками

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина, специализирующаяся на подготовке спортивных пар, рассказала, работает ли она с одиночниками, занимающимися в её клубе.

«У нас в клубе есть Пётр Гуменник, который не участвовал в этих соревнованиях, к сожалению, и Николай Угожаев участвует. Мы также смотрим за ними на соревнованиях и помогаем в тренировочном процессе. Работаю не только с парами, хотя преимущественно – да. Но моя работа тоже оказывать методическую помощь и одиночникам», — сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

На Мемориале Панина-Коломенкина пара Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграла соревнования, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов заняли второе место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступали только в короткой программе и стали лучшими. Николай Угожаев стал вторым в соревнованиях юниоров.