Москвина объяснила, почему Бойкова и Козловский выступали только в короткой программе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина объяснила, почему чемпионы Европы – 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на Мемориале Панина-Коломенкина выступили только в короткой программе.

Соревнования выиграла другая пара Москвиной – чемпионы мира – 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ещё одни воспитанники тренера Ясмина Кадырова и Валерий Колесов заняли второе место.

«Это определялось заранее. У нас было решено ещё две-три недели назад, когда Дима начал кататься после восстановления после травмы, и это было разумно сделано, чтобы они постепенно вошли в спортивную форму и показали свои программы. Будет ли Козловский готов к этапам Гран-при? Само собой разумеется.



Почему спортсменам было важно не пропустить данный турнир? Потому что в этом сезоне после Олимпийских игр спортсмены нашего клуба были вовлечены в создание новых программ, новых стилей, новые разработки, и поэтому опробовать эти программы в своём родном городе, там, где они часто выступают, это было само собой разумеющееся. Особой важности и тайного смысла нет. Просто для фигуристов важны не только тренировки, самое главное – это соревнования, показ программ публике и привлечение публики своим мастерством.



Как идёт подготовка четверных элементов у пар? Отвечу вам по-другому. Вот когда увидите эти элементы, тогда и будем о них говорить, а что сейчас говорить о том, чего нет? Я могу говорить: мы здесь готовим и пятерные, и десятерные, и мы их представим как только, так сразу. Давайте так: увидите – будем разговаривать. Что толку рекламировать то, чего нет?» — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.