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Фигуристка Аделия Петросян выучила новый четверной прыжок. Видео

Фигуристка Аделия Петросян выучила новый четверной прыжок. Видео
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15-летняя ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Аделия Петросян изучила новый прыжок в четыре оборота – сальхов. Видео успешного исполнения Петросян элемента ультра-си опубликовано в соцсетях группы Тутберидзе.

Ранее Петросян первой среди женщин исполнила четверной риттбергер, а также впервые в истории фигурного катания исполнила два четверных риттбергера в одной программе. Кроме того, Аделия исполняет четверной тулуп.

Петросян — обладательница двух медалей юниорской серии Гран-при: золота этапа в Словении 2021 года и бронзы этапа в Словакии 2021 года, серебряный призёр первенства России среди юниоров 2021 года. На чемпионате России – 2022 Аделия заняла четвёртое место, уступив только одногруппницам Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

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