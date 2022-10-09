Алексей Ягудин рассказал, как перед победной Олимпиадой едва не сбежал в Канаду

Российский фигурист Алексей Ягудин рассказал, как перед победной Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити (США) из-за страха едва не сбежал в Канаду.

«Перед Олимпиадой я боялся так, как никогда в жизни. Я думал, это конец, но Татьяна Анатольевна умеет приводить в чувство. Один раз буквально за месяц до Олимпийских игр я, пытаясь восстановить душевное равновесие, уехал с собакой на рыбалку. Рыбу не поймал, купленную заранее на гриле сжёг, психанул окончательно и поехал во… «Вкусно и точка»! Наелся досыта, прекрасный был вечер… а после зачем-то решил, что хочу поехать в Канаду. Мы тогда в США тренировались. До неё, правда, так и не доехал – уснул по пути на парковке какого-то завода. Там был разбужен копами, которым пришлось объяснять, кто я и что вообще случилось. «Крейзи рашнс», – резюмировали они.

Я почти был готов сдаться и не ехать на Олимпиаду. Но Татьяна Тарасова чудесный тренер, как я и говорил. Она провела со мной воспитательную беседу. Сказала, что с какой бы медалью я ни вернулся с Игр – это всё ещё олимпийская медаль и она здорово может помочь мне в будущем. Она меня уговорила, и с той поры мы не проиграли ни одного турнира. Я начал работать с психологом, который «закодировал» Женю, до сих пор не понимаю, был ли от него толк. Он всё пытался меня гипнотизировать, я не поддавался, но да ладно.

Всегда можно найти то, что тебе поможет – даже из той чуши, что я сейчас для вас несу. Перед выходом на олимпийский лёд я боялся так, как никогда в своей жизни. Олимпиада проходит раз в четыре года, и кто его знает, как сложится жизнь дальше и будет ли у меня ещё шанс… Один товарищ мне тогда сказал фразу, которой я пользуюсь до сих пор, когда чего-то боюсь. Звучит она так: «Кто, если не ты – и когда, если не сейчас?» Только от вас зависит конечный результат», — приводит слова Ягудина «Спорт Бизнес Online».