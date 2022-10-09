«Взял разогревающую мазь и намазал её себе на пятую точку». Ягудин — о секрете успеха

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, как однажды выиграл турнир с помощью разогревающей мази.

«Ещё один важный момент в вопросах достижения успеха – способность выходить из сложных ситуаций, проживать их. Кто не знает: у меня одна нога железная, заменено бедро. Ещё до операции на тазобедренном суставе бывали ситуации, когда нога просто могла отказывать. То есть ходить я мог, а прыгать уже нет. И вот очередной турнир, я выезжаю на лёд перед соревнованием и понимаю, что всё – ноги нет. Я возвращаюсь в раздевалку и думаю: «Ну, Лёх, ищи способы, как исправить ту ситуацию, в которой ты оказался». Сдаваться вообще не в моём характере. Финансовая составляющая турнира тоже влияет, чего скрывать…

И я придумал! Взял разогревающую мазь и намазал её себе, простите, на пятую точку. Ребят, жгло так, что в этом огне я забыл, что у меня с ногой какие-то проблемы! Правда, потом полночи я просидел филейной частью в мини-баре, потому что там была хоть какая-то прохлада. Сейчас, конечно, смешно, а тогда было не очень. Но турнир я выиграл», — приводит слова Ягудина «Спорт Бизнес Online».