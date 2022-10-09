В возрасте 32 лет скончалась фигуристка, обвинившая партнёра в сексуальном насилии

Бывшая американская фигуристка Бриджит Намиотка, выступавшая в парном катании, скончалась в возрасте 32 лет 25 июля 2022 года, сообщает USA TODAY со ссылкой на родителей спортсменки.

По признанию родителей, их дочь «не выдержала долгой борьбы с зависимостью после нескольких очень трудных лет борьбы с травмой, вызванной сексуальными домогательствами».

Напомним, в 2019 году Намиотка обвинила в сексуальных домогательствах своего бывшего партнёра по льду, двукратного чемпиона США Джона Кафлина, которого тогда уже не было в живых. Расследование по делу о домогательствах Кафлина началось ещё в 2018 году. Было известно о трёх эпизодах сексуального насилия с его стороны. Спортсмен опровергал все обвинения. В январе 2019 года Кафлина временно отстранили от спортивной деятельности, и на следующий день Джон покончил с собой в доме, где жил с отцом.