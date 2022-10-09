Грузинская фигуристка Анастасия Губанова заняла третье место на Finlandia Trophy 2022

19-летняя грузинская, ранее российская фигуристка Анастасия Губанова заняла третье место на челленджере Finlandia Trophy 2022, который проходит с 6 по 9 октября в Эспоо (Финляндия).
Фигурное катание. Finlandia Trophy 2022. Женщины.
1. Йелим Ким (Южная Корея) – 213.97.
2. Чаён Ким (Южная Корея) – 205.51.
3. Анастасия Губанова (Грузия) – 197.56.
4. Хаен Ли (Южная Корея) – 195.72.
5. Алексия Паганини (Швейцария) – 165.71.
6. Линдси Торнгрен (США) – 165.09.
7. Линдсай ван Зюндерт (Нидерланды) –161.84.
8. Жозефин Тальегор (Швеция) – 183.76.
9. Ольга Микутина (Австрия) – 160.43.
10. Яна Йиркинен (Финляндия) – 157.64.
Анастасия Губанова в 2021 году объявила о переходе в сборную Грузии.
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