Грузинская фигуристка Анастасия Губанова заняла третье место на Finlandia Trophy 2022

19-летняя грузинская, ранее российская фигуристка Анастасия Губанова заняла третье место на челленджере Finlandia Trophy 2022, который проходит с 6 по 9 октября в Эспоо (Финляндия).

Фигурное катание. Finlandia Trophy 2022. Женщины.

1. Йелим Ким (Южная Корея) – 213.97.

2. Чаён Ким (Южная Корея) – 205.51.

3. Анастасия Губанова (Грузия) – 197.56.

4. Хаен Ли (Южная Корея) – 195.72.

5. Алексия Паганини (Швейцария) – 165.71.

6. Линдси Торнгрен (США) – 165.09.

7. Линдсай ван Зюндерт (Нидерланды) –161.84.

8. Жозефин Тальегор (Швеция) – 183.76.

9. Ольга Микутина (Австрия) – 160.43.

10. Яна Йиркинен (Финляндия) – 157.64.

Анастасия Губанова в 2021 году объявила о переходе в сборную Грузии.

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