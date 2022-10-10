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Ягудин оценивал платье Загитовой, Авербух обнимал Щербакову. Яркие фото ледового шоу

Ягудин оценивал платье Загитовой, Авербух обнимал Щербакову. Яркие фото ледового шоу
Илья Авербух, Анна Щербакова и Алина Загитова
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6 октября в Москве стартовали съёмки нового сезона знаменитого ледового шоу «Ледниковый период».

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, чем отличается новый сезон «Ледникового периода».

«Этот сезон отличается тем, что, как говорится, уже такие профики. Здесь и наши любимые спортсмены, которые принимали участие в каждых сезонах, плюс три новичка – люди не последние в любительском спорте, но они с нами, видно, что они кайфуют, ну, и плюс, как говорится, наши вторые половинки. Это не прошлое проекта, это реальное настоящее, более крутое, более профессионально приготовленное», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Лучшие фото с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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