Ягудин оценивал платье Загитовой, Авербух обнимал Щербакову. Яркие фото ледового шоу

6 октября в Москве стартовали съёмки нового сезона знаменитого ледового шоу «Ледниковый период».
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, чем отличается новый сезон «Ледникового периода».
«Этот сезон отличается тем, что, как говорится, уже такие профики. Здесь и наши любимые спортсмены, которые принимали участие в каждых сезонах, плюс три новичка – люди не последние в любительском спорте, но они с нами, видно, что они кайфуют, ну, и плюс, как говорится, наши вторые половинки. Это не прошлое проекта, это реальное настоящее, более крутое, более профессионально приготовленное», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Лучшие фото с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 10 октября 2022
-
09:40
-
09:35
-
08:33
-
08:11
-
07:51
- 9 октября 2022
-
20:52
-
18:03
-
13:39
-
00:26
-
00:08
- 8 октября 2022
-
23:39
-
21:08
-
20:35
-
20:02
-
19:54
-
19:44
-
19:25
-
19:18
-
18:49
-
18:31
-
18:17
-
17:52
-
17:30
-
17:21
-
17:08
-
16:44
-
16:28
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:51
-
15:33
-
14:58
-
14:33