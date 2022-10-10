24-летняя Юлия Липницкая показала фотографии со своей двухлетней дочкой

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Юлия Липницкая опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 24-летняя спортсменка выложила фотографию со своей двухлетней дочкой Каталиной. Отцом девочки является бывший фигурист Владислав Тарасенко, с которым Липницкая тренировалась в группе Этери Тутберидзе.
Фото: из личного архива юлии липницкой
Фото: из личного архива юлии липницкой
Юлия Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года (командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012) и двукратный серебряный призёр взрослого чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012).
Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.
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