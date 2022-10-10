17-летний ученик Тутберидзе Самсонов трогательно поблагодарил врача за возвращение на лёд

Российский фигурист Даниил Самсонов выступил на мемориале Панина-Коломенкина. Спортсмен принял участие в соревнованиях первый раз за год и 8 месяцев. До этого Самсонов перенёс операцию, связанную с травмой ноги.
«Есть врачи, которые не только приобрели медицинские навыки и умения, но и посвятили свою жизнь этому по призванию. Мне посчастливилось встретить такого человека!
Александр Владимирович, хочу выразить вам свою искреннюю благодарность за то, что в сложный для меня момент не отвернулись и не оказались безразличны. За то, что нашли время и силы вникнуть в проблему и найти решение. Благодаря вам я снова могу чувствовать лёд под ногами. У вас истинно золотое сердце и чистая душа!
Иногда просто поддержать человека не менее важно, чем помочь ему решить проблему. И простое человеческое участие становится ценнее, выше всех материальных благ. Именно искренняя поддержка давала и даёт мне силы двигаться дальше, преодолевая все преграды.
Спасибо каждому, кто не отвернулся, за отзывчивость, за то, что оставались рядом в трудный момент. Спасибо за то, что услышали и поняли, смогли выбрать нужные слова, окрылить. Пусть вам всем это добро вернётся здоровьем, благополучием и крепким плечом в нужный час!» — написал Самсонов в соцсети.
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