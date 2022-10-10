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Талалайкина рассказала, почему вернулась из Италии в Россию

Талалайкина рассказала, почему вернулась из Италии в Россию
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Фигуристка Мария Талалайкина высказалась о причинах своего возвращения в Россию. Ранее спортсменка намеревалась сменить спортивное гражданство и выступать за команду Италии.

«Из-за политической ситуации правительство Италии не выдало мне вид на жительство. Без этого документа я не могла представлять эту страну на международных соревнованиях. И находиться в Италии тоже не смогла бы.

Сначала думала о завершении карьеры, но в какой-то момент поняла, что без фигурного катания не могу совсем. Нечем заменить эмоции, которые я получаю после выступлений. Решила вернуться», — цитирует фигуристку «РИА Новости Спорт».

До этого санкт-петербургский тренер Евгений Рукавицын подтвердил, что 20-летняя фигуристка Мария Талалайкина возвращается в его группу и будет выступать за Россию.

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