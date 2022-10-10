Тарасова после госпитализации рассказала, когда вернётся на съёмки «Ледникового периода»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась о своём состоянии после госпитализации в больницу.

«Уже чувствую себя ничего. Планирую участвовать в съёмках «Ледникового периода» уже со следующей недели», – цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».

Напомним, Татьяна Тарасова не приехала на съёмки первого эпизода очередного сезона телепроекта «Ледниковый период». Ранее чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух утверждал, что «Ледниковый период» немыслим без Тарасовой.

Напомним, в новом сезоне «Ледникового периода» команду Ильи Авербуха представят следующие пары: Елена Ильиных/Егор Бероев, Валерия Ланская/Роман Костомаров, Евгения Медведева/Даня Милохин, Дарья Мороз/Максим Маринин, Наталья Подольская/Дмитрий Соловьёв, Виктория Синицина/Иван Скобрев. Команду Александра Жулина представят следующие пары: Оксана Домнина/Марат Башаров, Елизавета Арзамасова/Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар/Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко/Александр Энберт, Алла Михеева/Иван Букин, Татьяна Тотьмянина/Иван Колесников.