Тарасова высказалась о взаимоотношениях с Башаровым

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала свои взаимоотношения с актёром Маратом Башаровым.
До этого Тарасова отказывалась здороваться с Башаровым из-за того, что тот поднимал руку на свою жену Екатерину Архарову. Сам Марат заявлял, что не имеет никаких разногласий с Тарасовой.
«Наши отношения не были испорчены», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Съёмки нового сезона «Ледникового периода» начались 6 октября. Марат Башаров в шоу выступит в паре с бронзовым призёром Олимпийских игр 2010 года в танцах на льду Оксаной Домниной.
Татьяна Тарасова станет судьёй ледового шоу. Ранее заслуженного тренера СССР госпитализировали в больницу, из-за чего она не смогла приехать на съёмки первого эпизода «Ледникового периода».
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