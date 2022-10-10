Тарасова высказалась о взаимоотношениях с Башаровым

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала свои взаимоотношения с актёром Маратом Башаровым.

До этого Тарасова отказывалась здороваться с Башаровым из-за того, что тот поднимал руку на свою жену Екатерину Архарову. Сам Марат заявлял, что не имеет никаких разногласий с Тарасовой.

«Наши отношения не были испорчены», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Съёмки нового сезона «Ледникового периода» начались 6 октября. Марат Башаров в шоу выступит в паре с бронзовым призёром Олимпийских игр 2010 года в танцах на льду Оксаной Домниной.

Татьяна Тарасова станет судьёй ледового шоу. Ранее заслуженного тренера СССР госпитализировали в больницу, из-за чего она не смогла приехать на съёмки первого эпизода «Ледникового периода».