Ученик Мишина Лутфуллин: в конце сезона интересно попробовать пятерной сальхов без удочки

Российский фигурист Глеб Лутфуллин рассказал, какие прыжки планирует изучить в дальнейшем. Лутфуллин — воспитанник Алексея Мишина.

«Алексей Николаевич предложил четверной аксель, но я никогда в жизни в него не войду. Не хочу, действительно страшно. А пятерной сальхов… Сам сальхов мне прыгать легче, чем тот же тройной аксель, поэтому и в произвольной сальховы стоят во второй половине, а аксели – в первой. Интересно в конце сезона попробовать пятерной сальхов – просто для себя. Идея попробовать его на удочке была моя, без неё пока не делали», — сказал Лутфуллин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Эксклюзивное интервью Глеба Лутфуллина для «Чемпионата» выйдет 11-го октября в 11:00.