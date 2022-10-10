Валиева, Кацалапов и Синицина выступят в новом шоу Татьяны Навки

Российские фигуристы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступят в шоу Татьяны Навки «Новая сказка Шахерезады». Об этом сообщается на сайте шоу.

Премьера шоу состоится 24 декабря и будет идти до 7 января в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

В сезоне-2021/2022 Валиева выиграла чемпионаты Европы и России, попутно переписав на себя все лучшие в мире оценки – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. На Олимпиаде в Пекине Камила помогла сборной России выиграть командный турнир, однако в день награждения стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, сданном в декабре.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду — серебряные призёры Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы.