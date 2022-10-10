Лутфуллин — о Малинине: не удивил четверной аксель. Его кто-нибудь да прыгнул бы

Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал достижение 17-летнего американского фигуриста Ильи Малинина. Он стал первым в истории спортсменом, который сумел чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях. Малинин сделал это в сентябре в ходе произвольной программы на турнире серии «челленджер» под названием US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).
«Каждый человек делает то, что умеет. Может быть, в мечтах тоже хочется делать семь четверных в программе (смеётся). В большей степени меня удивило не то, как Малинин сделал четверной аксель, а то, как он во второй половине смог сделать секвенцию с тройным акселем вторым прыжком. А четверной аксель, естественно, кто-нибудь бы да прыгнул», — сказал Лутфуллин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Эксклюзивное интервью с Глебом Лутфуллиным для «Чемпионата» выйдет 11 октября в 11:00.
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